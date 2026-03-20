Озвучивавший Чака Норриса актер назвал его героем, которого любили в России

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Чак Норрис был супергероем, которого любил русский народ, рассказал интернет-изданию Чак Норрис был супергероем, которого любил русский народ, рассказал интернет-изданию "Лента.ру" озвучивавший голливудскую звезду актер дубляжа Дмитрий Полонский.

Американский актер Чак Норрис скончался в возрасте 86 лет, сообщила его семья в пятницу.

"Мужественный, обаятельный. Герой, которого любил народ. Русский народ тоже. Он был наш. Он был супергероем", - приводятся в материале слова Полонского.

Актер дубляжа также поделился, что никогда не был лично знаком с Чаком Норрисом, однако новость о его кончине воспринял с большой грустью.