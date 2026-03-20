https://ria.ru/20260320/norris-2082070775.html
Озвучивавший Чака Норриса актер назвал его героем, которого любили в России
Чак Норрис был супергероем, которого любил русский народ, рассказал интернет-изданию "Лента.ру" озвучивавший голливудскую звезду актер дубляжа Дмитрий... РИА Новости, 20.03.2026
шоубиз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2081869574_0:24:1852:1066_1920x0_80_0_0_34d68f05bdb6f47a7e2a58d57b9aa886.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2081869574_0:0:1852:1389_1920x0_80_0_0_784d32c411c8f64815ac1d451d86fc85.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Озвучивавший Норриса актер Полонский назвал его героем, которого любили в России
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости.
Американский актер Чак Норрис скончался в возрасте 86 лет, сообщила его семья в пятницу.
"Мужественный, обаятельный. Герой, которого любил народ. Русский народ тоже. Он был наш. Он был супергероем", - приводятся в материале слова Полонского.
Актер дубляжа также поделился, что никогда не был лично знаком с Чаком Норрисом, однако новость о его кончине воспринял с большой грустью.
Чак Норрис (настоящее имя - Карлос Рей Норрис) широко известен по многочисленным фильмам, среди которых "Без вести пропавшие", "Вторжение в США", "Безмолвный гнев", а также по главной роли в сериале "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски". Актер был шестикратным, непобежденным чемпионом мира по профессиональному карате в среднем весе. Он единственный в Западном полушарии, кто удостоился в 1997 году черного пояса мастера восьмой степени по тхэквондо.