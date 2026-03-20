Каскадер назвал Чака Норриса легендой боевых единоборств
Президент Ассоциации каскадёров России, советский и российский киноактёр Александр Иншаков в беседе с РИА Новости вспомнил о первой встрече с актером Чаком... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T18:39:00+03:00
россия
чак норрис (карлос норрис)
александр иншаков
культура
Каскадер Иншаков назвал Чака Норриса легендой и вспомнил об их встрече
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Президент Ассоциации каскадёров России, советский и российский киноактёр Александр Иншаков в беседе с РИА Новости вспомнил о первой встрече с актером Чаком Норрисом, назвав его легендой боевых единоборств.
Американский актер Чак Норрис
скончался в возрасте 86 лет, сообщила его семья.
"Я с ним познакомился на дне рождения Саши Абдулова - Саше было 50 лет. Он (Норрис - ред.) приехал туда с друзьями со своими. Это легенда боевых единоборств", - поделился воспоминаниями Иншаков
Он подчеркнул, что встреча была теплой и интересной. По его словам, Норрису было приятно находиться в России
"Ему здесь нравилось, его принимали очень тепло, к нему относились с уважением", - отметил Иншаков.
Чак Норрис (настоящее имя - Карлос Рей Норрис) широко известен по многочисленным фильмам, среди которых "Без вести пропавшие", "Вторжение в США", "Безмолвный гнев", а также по главной роли в сериале "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски". Актер был шестикратным, непобежденным чемпионом мира по профессиональному карате в среднем весе. Он единственный в Западном полушарии, кто удостоился в 1997 году черного пояса мастера восьмой степени по тхэквондо.