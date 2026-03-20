Орбан назвал Норриса своим другом

БУДАПЕШТ, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал умершего американского актера Чака Норриса своим другом и вспомнил, как тот в 2018 году приезжал в Будапешт.

Норрис скончался в возрасте 86 лет, сообщила его семья в пятницу.

"Прощай, друг!" - написал Орбан в соцсети Facebook *, разместив видеозапись встречи с Норрисом в 2018 году, когда актер приезжал в Будапешт в связи с благотворительным проектом.

На видеозаписи Орбан на своем автомобиле везет Норриса на тренировку сотрудников венгерского антитеррористического центра и рассказывает, что вырос в деревне, называет себя "уличным бойцом" и говорит, что Норрис и его отец - одногодки и принадлежат к поколению людей, которые были "самыми крепкими и достигали высшего уровня защиты других людей".

Ранее Орбан в соцсетях называл Норриса своим кумиром детства.

Чак Норрис (настоящее имя - Карлос Рей Норрис) широко известен по многочисленным фильмам, среди которых "Без вести пропавшие", "Вторжение в США", "Безмолвный гнев", а также по главной роли в сериале "Уокер, техасский рейнджер". Актер был шестикратным, непобежденным чемпионом мира по профессиональному карате в среднем весе. Он единственный в Западном полушарии, кто удостоился в 1997 году черного пояса мастера восьмой степени по тхэквондо.