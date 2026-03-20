Пользователи X чествуют актера Норриса, публикуя мемы и сцены драк с ним

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пользователи соцсети X отдают дань памяти американскому актеру Чаку Норрису, публикуя мемы о нем и сцены из боевиков с его участием.

Ранее семья Чака Норриса сообщила, что актер скончался в возрасте 86 лет. Семья добавила, что не хотела бы раскрывать обстоятельства его смерти, отметив при этом, что он ушел из жизни мирно, его окружали родственники.

Аудитория соцсети отреагировала на смерть прославившегося актера боевиков как более старыми мемами о безграничном всемогуществе Норриса, так и ИИ-изображениями, на которых актер либо побеждает смерть в образе жнеца и сам занимает ее должность, либо попадает в рай. Пользователи также вспоминают эпизоды наиболее известных фильмов с участием Норриса.

В категории трендов X тема "Чак Норрис" занимает первую строчку как в американском, так и российском сегменте.