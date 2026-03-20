https://ria.ru/20260320/norris-2082031383.html
Пользователи X чествуют актера Норриса, публикуя мемы и сцены драк с ним
2026-03-20T18:22:00+03:00
шоубиз
чак норрис (карлос норрис)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2082008184_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4821e329ef360fe3c164b3b714e64bec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2082008184_247:0:1687:1080_1920x0_80_0_0_11f22f5556b01bb6eead35608abc3f5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чак норрис (карлос норрис), общество
Шоубиз, Чак Норрис (Карлос Норрис), Общество
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пользователи соцсети X отдают дань памяти американскому актеру Чаку Норрису, публикуя мемы о нем и сцены из боевиков с его участием.
Ранее семья Чака Норриса
сообщила, что актер скончался в возрасте 86 лет. Семья добавила, что не хотела бы раскрывать обстоятельства его смерти, отметив при этом, что он ушел из жизни мирно, его окружали родственники.
Аудитория соцсети отреагировала на смерть прославившегося актера боевиков как более старыми мемами о безграничном всемогуществе Норриса, так и ИИ-изображениями, на которых актер либо побеждает смерть в образе жнеца и сам занимает ее должность, либо попадает в рай. Пользователи также вспоминают эпизоды наиболее известных фильмов с участием Норриса.
В категории трендов X тема "Чак Норрис" занимает первую строчку как в американском, так и российском сегменте.
Чак Норрис (настоящее имя - Карлос Рей Норрис) широко известен по многочисленным фильмам, среди которых "Без вести пропавшие", "Вторжение в США", "Безмолвный гнев", а также по главной роли в сериале "Уокер, техасский рейнджер". Актер был шестикратным, непобежденным чемпионом мира по профессиональному карате в среднем весе. Он единственный в Западном полушарии, кто удостоился в 1997 году черного пояса мастера восьмой степени по тхэквондо.