В Госдуме назвали Чака Норриса символом силы и справедливости

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Американский актер Чак Норрис был символом силы, справедливости и внутреннего стержня, а его герои всегда стояли на стороне правды и до конца шли к своей цели, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").

Он отметил, что Норрис сумел стать частью мировой культуры: от культовых боевиков до народного фольклора в виде шуток и мемов.

"Его образ давно вышел за рамки кино. Но за этим образом стоял человек с колоссальной дисциплиной, трудолюбием и уважением к своему делу. Именно это и сделало его настоящей легендой. Соболезнования родным и близким. Уходит эпоха, но такие имена остаются с нами навсегда", - добавил депутат.