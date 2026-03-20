Умер Чак Норрис

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Американский актер Чак Норрис умер в возрасте 86 лет, сообщила его семья.

« "С глубокой скорбью наша семья сообщает, что наш любимый Чак Норрис внезапно ушел из жизни вчера утром (в четверг. — Прим. ред.)", — говорится в публикации на странице артиста в Instagram*.

Семья актера добавила, что не хотела бы раскрывать обстоятельства его смерти, отметив, что он мирно ушел из жизни, его окружали родственники.

Накануне портал TMZ сообщил, что Норриса госпитализировали на Гавайях. По данным источников, актер тренировался на острове, разговаривал по телефону с другом, был в хорошем расположении духа и даже шутил, однако вскоре ему потребовалась немедленная медицинская помощь.

Чак Норрис (настоящее имя — Карлос Рей Норрис) родился 10 марта 1940 года в Оклахоме. Получил известность как исполнитель ролей в различных боевиках, в частности в телесериале "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски".

Большую часть времени посвятил изучению боевых искусств и тренерской работе. В 1965 году выиграл чемпионат Лос-Анджелеса по карате, а в 1968-м стал чемпионом мира по профессиональному карате в среднем весе и удерживал этот титул последующие шесть лет. Он стал первым американцем, получившим черный пояс и восьмой дан по тхэквондо.

В кино Норрис дебютировал в 1968 году с эпизодической ролью в фильме "Команда разрушителей". Первой значимой стала роль злодея Кольта в ленте "Путь дракона" с Брюсом Ли в 1972 году.

Актер снялся и в таких картинах, как "Черные тигры" (1978), "Октагон" (1980), "Око за око" (1981), "Безмолвный гнев" (1982), "Одинокий волк МакКуэйд" (1983), "Без вести пропавшие"(1984), "Без вести пропавшие — 2" (1985) и "Брэддок: Без вести пропавшие — 3" (1988), "Отряд "Дельта" (1986), "Отряд "Дельта" — 2: колумбийский связной" (1990), "Уокер, техасский рейнджер" (1993-2001), "Человек президента" (2000) и "Человек президента: линия на песке" (2002), "Обитель дьявола" (2003), "Вышибалы" (2004), "Уокер, техасский рейнджер: Испытание огнем" (2005), "Неудержимые-2" (2012).

Норрис стал не только известным актером и мастером боевых искусств, но и автором нескольких книг в жанре автобиографии. Среди них "Тайная сила внутри нас. Дзэн‑решения реальных проблем", "Всем бедам назло", "Патриотизм черного пояса: Как вновь пробудить Америку".