В Подмосковье простились с командиром отряда "Родня"

Сослуживец Николаева ранее рассказал, что "Гайдук" погиб в зоне СВО, когда помогал эвакуировать раненных российских бойцов. О его смерти сообщили в добровольческом отряде "Родня".

Родственники, друзья и боевые товарищи Евгения Николаева собрались днем в пятницу возле православного храма, чтобы проститься с российским бойцом. Двор храма был полон людьми, которые хотели проводить "Гайдука" в последний путь. Гроб с телом занесли в здание церкви, где прошло отпевание. Священник прочитал молитвы и провел соответствующий ритуал, после этого гроб вынесли из церкви и увезли на Томилинское кладбище в сопровождении семьи и близких.