"Хватит этого безумия!" В Германии выступили с внезапным призывом по России

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Германии необходимо срочно вернуться к закупке нефти и газа из России, заявила лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.

"Весь происходящий абсурд ясно показывает — хватит уже этого безумия с санкциями против России! Немецкому правительству следует срочно закупать нефть и газ там, где это дешевле вместо того, чтобы все глубже и глубже погружать нашу экономику в пропасть", — заключила политик.