МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Германии необходимо срочно вернуться к закупке нефти и газа из России, заявила лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.
"Даже после четырех лет опосредованной войны на Украине немецкое правительство цепляется за провалившиеся санкции против России несмотря на то, что они ведут нашу экономику к краху", — отметила она в соцсети X.
Вагенкнехт подчеркнула, что из-за конфликта на Ближнем Востоке страдает Катар, который должен был компенсировать потерю российского импорта.
"Весь происходящий абсурд ясно показывает — хватит уже этого безумия с санкциями против России! Немецкому правительству следует срочно закупать нефть и газ там, где это дешевле вместо того, чтобы все глубже и глубже погружать нашу экономику в пропасть", — заключила политик.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на добыче и экспорте нефти стран региона. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в сложившейся ситуации Европа могла бы принять решение о возвращении на рынок российской нефти, но идет в противоположную сторону.