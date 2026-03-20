Рейтинг@Mail.ru
Все банки в России должны быть в "белом списке", заявила Набиуллина - РИА Новости, 20.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:21 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/nabiullina-2081994988.html
Все банки в России должны быть в "белом списке", заявила Набиуллина
Все банки в России должны быть в "белом списке", заявила Набиуллина - РИА Новости, 20.03.2026
Все банки в России должны быть в "белом списке", заявила Набиуллина
Все банки в России должны быть в "белом списке" Минцифры для доступности при ограничении интернета, иначе это нарушение конкуренции, заявила глава Банка России... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T16:21:00+03:00
2026-03-20T16:21:00+03:00
экономика
россия
москва
эльвира набиуллина
дмитрий песков
центральный банк рф (цб рф)
альфа-банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794643680_0:132:1863:1180_1920x0_80_0_0_9bcce20a4d7179e9f1751bcf7074bb18.jpg
https://ria.ru/20260320/nabiullina-2081974745.html
https://ria.ru/20260320/nabiullina-2081969997.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794643680_79:0:1760:1261_1920x0_80_0_0_827cdf1a18b6ce384aa75ce647f6d8db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, москва, эльвира набиуллина, дмитрий песков, центральный банк рф (цб рф), альфа-банк
Экономика, Россия, Москва, Эльвира Набиуллина, Дмитрий Песков, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Альфа-банк
Все банки в России должны быть в "белом списке", заявила Набиуллина

Набиуллина: все банки в России должны быть в "белом списке" ради конкуренции

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
Перейти в медиабанк
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Все банки в России должны быть в "белом списке" Минцифры для доступности при ограничении интернета, иначе это нарушение конкуренции, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Видим в этом проблему, достаточно серьезную, потому что нахождение списке белых сайтов означает серьезное конкурентное преимущество для тех банков, которые в него попали. И конечно это нарушает правила добросовестной равной конкуренции. Поэтому, на наш взгляд, все банки, которые имеют лицензию, должны быть там. Это вот наша позиция, которую мы с регуляторами обсуждаем", - сказала Набиуллина.
Ранее РИА Новости подсчитало, что более 120 сервисов находятся в "белом списке" Минцифры РФ и доступны в условиях ограничения мобильного интернета в России. В частности, в "белый список" вошли официальный сайт платежной системы "Мир", онлайн-банки ВТБ, "Альфа-банк" и ПСБ.
Вторую неделю фиксируются проблемы в работе мобильного интернета в центральных районах Москвы. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что возможные ограничения связи обусловлены вопросами безопасности.
ЭкономикаРоссияМоскваЭльвира НабиуллинаДмитрий ПесковЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Альфа-банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала