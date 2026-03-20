Набиуллина: в правительстве обсуждают параметры бюджетного правила

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Параметры бюджетного правила продолжают обсуждаться в правительстве РФ, нужно учитывать консервативную долгосрочную оценку цены на нефть, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Параметры бюджетного правила продолжают обсуждаться в правительстве РФ... Бюджетное правило важно параметризировать исходя, на наш взгляд, из консервативной оценки долгосрочной цены на нефть", - сказала она в ходе пресс-конференции.
Ранее, 25 февраля, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство РФ рассматривает ужесточение бюджетного правила с точки зрения снижения цены отсечения по нефти.
Изначально Минфин РФ планировал поэтапно снижать базовую цену нефти в бюджетном правиле - на 1 доллар в год, до 55 долларов к 2030 году, а затем предполагалось индексировать ее ежегодно на 2%. Однако власти оставляли за собой право более существенных корректировок при изменении ситуации. Текущая версия бюджетного правила действует с 2024 года: в нем цена отсечения была установлена на уровне 60 долларов за баррель нефти Urals, соответственно, сейчас она составляет 59 долларов за баррель.
Минфин РФ 4 марта сообщил, что в связи с планами изменить базовую цену на нефть в бюджетном правиле не будет проводить операции с валютой и золотом в марте 2026 года, объем отложенной покупки/продажи валюты и золота при возобновлении операций будет уточнен с учетом новой базовой цены на нефть.
Предложения по уточнению параметра базовой цены на нефть в рамках "бюджетного правила" пока прорабатываются, это должно сопровождаться приоритизацией расходной части бюджета, ранее сообщали РИА Новости в Минфине РФ.
Там также сообщили, что вопрос приоритизации расходов федерального бюджета РФ на текущий момент обсуждается с отраслевыми ведомствами. При этом решения по приоритизации расходов бюджета РФ не затрагивают соцобязательства, обеспечение затрат на оборону и безопасность страны, нужды специальной военной операции и поддержку семей участников СВО, подчеркивали в Минфине.
Вчера, 13:33