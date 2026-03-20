Минздрав определил возраст репродуктивного здоровья мужчин

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Возраст репродуктивного здоровья мужчин в России составляет 18-49 лет, с каждым годом вероятность зачатия ребенка уменьшается, следует из методических рекомендаций по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста, которые изучило РИА Новости.
Документ утвержден министерством здравоохранения России в феврале 2026 года.
"С учетом возрастной структуры отцовства в России целесообразным видится определить возвратной диапазон репродуктивного здоровья мужчин 18-49 лет", - говорится в документе.
Там отмечается, что мужчины обладают физиологической способностью зачать ребенка в любом возрасте после полового созревания.
"Часто мужское бесплодие выявляется у мужчин, которые не предъявляют каких-либо жалоб со стороны репродуктивной системы. Поэтому проведение активной и многоступенчатой профилактической работы со стороны системы здравоохранения имеет важное значение", - говорится в тексте.
Уточняется, что вероятность иметь детей с каждым годом уменьшается, несмотря на способность мужчины к зачатию ребенка даже в старшем возрасте.
"Шанс родить живого ребенка при возрасте будущего отца старше 35 лет в два раза ниже, по сравнению с более молодыми отцами, даже при применении экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Кроме того, дети, рожденные от возрастных отцов, отличаются худшими показателями здоровья", - отмечается в документе.
