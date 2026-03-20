Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:46 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/muzhchiny-2081836275.html
Минздрав определил возраст репродуктивного здоровья мужчин
Возраст репродуктивного здоровья мужчин в России составляет 18-49 лет, с каждым годом вероятность зачатия ребенка уменьшается, следует из методических... РИА Новости, 20.03.2026
общество
россия
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004376005_0:0:3056:1720_1920x0_80_0_0_24c82c0e6491854c470d8a21f6b4478e.jpg
https://ria.ru/20260206/vozrast-2072729975.html
https://ria.ru/20251127/dispanserizatsiya-2057946802.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0b/2004376005_327:0:3056:2047_1920x0_80_0_0_3f1d25158cc563a7d0a81c3ee9d90136.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛюди с детьми
Люди с детьми - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Люди с детьми. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Возраст репродуктивного здоровья мужчин в России составляет 18-49 лет, с каждым годом вероятность зачатия ребенка уменьшается, следует из методических рекомендаций по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста, которые изучило РИА Новости.
Документ утвержден министерством здравоохранения России в феврале 2026 года.
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 06.02.2026
Врач рассказала, в каком возрасте женщины обращаются к ЭКО
6 февраля, 16:15
"С учетом возрастной структуры отцовства в России целесообразным видится определить возвратной диапазон репродуктивного здоровья мужчин 18-49 лет", - говорится в документе.
Там отмечается, что мужчины обладают физиологической способностью зачать ребенка в любом возрасте после полового созревания.
"Часто мужское бесплодие выявляется у мужчин, которые не предъявляют каких-либо жалоб со стороны репродуктивной системы. Поэтому проведение активной и многоступенчатой профилактической работы со стороны системы здравоохранения имеет важное значение", - говорится в тексте.
Уточняется, что вероятность иметь детей с каждым годом уменьшается, несмотря на способность мужчины к зачатию ребенка даже в старшем возрасте.
"Шанс родить живого ребенка при возрасте будущего отца старше 35 лет в два раза ниже, по сравнению с более молодыми отцами, даже при применении экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Кроме того, дети, рожденные от возрастных отцов, отличаются худшими показателями здоровья", - отмечается в документе.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Почти 33 тысяч мужчин прошли репродуктивную диспансеризацию
27 ноября 2025, 11:17
 
ОбществоРоссияЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала