Минздрав определил возраст репродуктивного здоровья мужчин

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Возраст репродуктивного здоровья мужчин в России составляет 18-49 лет, с каждым годом вероятность зачатия ребенка уменьшается, следует из методических рекомендаций по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста, которые изучило РИА Новости.

Документ утвержден министерством здравоохранения России в феврале 2026 года.

"С учетом возрастной структуры отцовства в России целесообразным видится определить возвратной диапазон репродуктивного здоровья мужчин 18-49 лет", - говорится в документе.

Там отмечается, что мужчины обладают физиологической способностью зачать ребенка в любом возрасте после полового созревания.

"Часто мужское бесплодие выявляется у мужчин, которые не предъявляют каких-либо жалоб со стороны репродуктивной системы. Поэтому проведение активной и многоступенчатой профилактической работы со стороны системы здравоохранения имеет важное значение", - говорится в тексте.

Уточняется, что вероятность иметь детей с каждым годом уменьшается, несмотря на способность мужчины к зачатию ребенка даже в старшем возрасте.