В Мурманске открылся уникальный центр научно-технологического творчества

МУРМАНСК, 20 мар – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис дал старт работе уникального центра научно-технологического творчества, который открылся в историческом здании бывшего кинотеатра "Родина" в Мурманске, сообщило министерство информационной политики региона.
Губернатор подчеркнул, что центр создан по плану "На Севере – жить!" при поддержке компании "Новатэк". "Дети и подростки будут получать здесь комплексное образование в сфере науки и технологий, креативных индустрий. Центр разместился в историческом здании знаменитого кинотеатра "Родина" – для этого была проведена масштабная реконструкция", - говорится в сообщении.
По словам главы региона, главная идея проекта – сохранить исторический облик знакового и любимого для северян здания, объекта культурного наследия, и одновременно наполнить его новым, полезным содержанием. "Мы создали уникальный научно-образовательный центр, где дети смогут реализовывать свои проекты, профессионально развиваться, осваивать промышленный дизайн, архитектуру, искусственный интеллект и другие современные технологии. Здесь технологии гармонично сочетаются с творчеством. Такого проекта нет нигде в нашей стране", - приводятся в сообщении слова главы региона.
Реконструкция шла 2,5 года. В работе центра будут принимать участие и промышленные партнеры, дети получат прикладной опыт работы в междисциплинарных проектах. Здесь создана образовательная среда, которая объединяет науку, технологии и креативные индустрии. Направления объединены в единую систему. Как пояснили руководители центра, в мире такой формат чаще применяется для высшего образования, в "Родине" модель перенесена на уровень дополнительного образования школьников.
Основная программа включает четыре дисциплины: исследование и проектирование, программирование и искусственный интеллект, дизайн и визуальные коммуникации, менеджмент и маркетинг. "Родина" оснащена самым современным и сложным оборудованием, в том числе инженерными системами, сценическим оборудованием, IT-инфраструктурой. Задача заключалась в интеграции различных подсистем в единый, слаженно работающий комплекс. Многие из них – уникальные, производились на заказ и требовали длительного цикла изготовления и предварительных испытаний у производителя.
Юные северяне учатся в "Родине" бесплатно по итогам конкурсного отбора. На первый поток отобрано 300 одаренных ребят, их обучение ведется с ноября на разных площадках Мурманска.
Реконструкция здания кинотеатра проводилась в рамках масштабного преображения исторического центра Мурманска в соответствии с мастер-планами, сформированными с учетом предложений 10 тысяч жителей. Здание кинотеатра начали строить в 1939 году, закончили после Великой Отечественной войны, порядка 10 лет здание не эксплуатировалось. В процессе реконструкции строителям удалось совершить почти инженерное чудо: перебрать более 300 тысяч кирпичей, смонтировать свыше 90 тонн металлоконструкций и использовать тысячи тонн строительных и ремонтных материалов, чтобы вернуть историческому зданию жизнь и превратить его в современный центр.
17 декабря 2025, 18:22