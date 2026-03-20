Губернатор Мурманской области назвал членов экипажа Arctic Metagaz героями

Члены экипажа атакованного украинскими беспилотниками газовоза "Арктик Метагаз" - настоящие герои, которые четко сработали в условиях террористической атаки,... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T16:15:00+03:00
МУРМАНСК, 20 мар – РИА Новости. Члены экипажа атакованного украинскими беспилотниками газовоза "Арктик Метагаз" - настоящие герои, которые четко сработали в условиях террористической атаки, сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече с командой судна в Мурманске.
"Для меня большая честь встречать героический экипаж в Мурманске
. Это была террористическая атака, но вы не дрогнули. Отработали четко и слаженно, сохранив весь экипаж. Капитану отдельное спасибо", - сказал Чибис
.
Глава региона поприветствовал каждого члена экипажа. Единственной девушке в составе экипажа Чибис вручил букет цветов.
"Наша страна это просто так не оставит. То, до чего дошел мир, уму не постижимо... Все, что касается дополнительной помощи, мы обсудим", - отметил Чибис.
Встреча главы региона с моряками проходит в Центре управления регионом в Мурманске. На встречу пришел практически весь экипаж – 28 человек, двое пострадавших продолжают лечение в Москве
. Моряки поблагодарили власти региона за радушный прием на родной земле.
Как сообщал 3 марта Минтранс РФ
, российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован в Средиземном море
безэкипажными катерами Украины
в непосредственной близости от территориальных вод Мальты
. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
, газовоз, перевозивший 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, лишился хода и электропитания, на нем произошел пожар и взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, пострадали двое моряков.