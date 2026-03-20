Губернатор Мурманской области назвал членов экипажа Arctic Metagaz героями - РИА Новости, 20.03.2026
16:15 20.03.2026
Губернатор Мурманской области назвал членов экипажа Arctic Metagaz героями
Губернатор Мурманской области назвал членов экипажа Arctic Metagaz героями - РИА Новости, 20.03.2026
Губернатор Мурманской области назвал членов экипажа Arctic Metagaz героями
Члены экипажа атакованного украинскими беспилотниками газовоза "Арктик Метагаз" - настоящие герои, которые четко сработали в условиях террористической атаки,... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T16:15:00+03:00
2026-03-20T16:15:00+03:00
мурманск
россия
мурманская область
безопасность, мурманск, россия, мурманская область, андрей чибис, мария захарова
Безопасность, Мурманск, Россия, Мурманская область, Андрей Чибис, Мария Захарова
Губернатор Мурманской области назвал членов экипажа Arctic Metagaz героями

Губернатор Мурманской области назвал членов экипажа "Арктик Метагаза" героями

© Соцсети — Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море
Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Российский танкер Arctic Metagaz после атаки в Средиземном море. Архивное фото
МУРМАНСК, 20 мар – РИА Новости. Члены экипажа атакованного украинскими беспилотниками газовоза "Арктик Метагаз" - настоящие герои, которые четко сработали в условиях террористической атаки, сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече с командой судна в Мурманске.
"Для меня большая честь встречать героический экипаж в Мурманске. Это была террористическая атака, но вы не дрогнули. Отработали четко и слаженно, сохранив весь экипаж. Капитану отдельное спасибо", - сказал Чибис.
Танкер Arctic Metagaz угрожает экологии после атаки дронов ВСУ, пишут СМИ
Танкер Arctic Metagaz угрожает экологии после атаки дронов ВСУ, пишут СМИ
16 марта, 22:16
Глава региона поприветствовал каждого члена экипажа. Единственной девушке в составе экипажа Чибис вручил букет цветов.
"Наша страна это просто так не оставит. То, до чего дошел мир, уму не постижимо... Все, что касается дополнительной помощи, мы обсудим", - отметил Чибис.
Встреча главы региона с моряками проходит в Центре управления регионом в Мурманске. На встречу пришел практически весь экипаж – 28 человек, двое пострадавших продолжают лечение в Москве. Моряки поблагодарили власти региона за радушный прием на родной земле.
Как сообщал 3 марта Минтранс РФ, российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован в Средиземном море безэкипажными катерами Украины в непосредственной близости от территориальных вод Мальты. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, газовоз, перевозивший 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, лишился хода и электропитания, на нем произошел пожар и взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, пострадали двое моряков.
Франция заявила о задержании танкера Deyna, следовавшего из России
Франция заявила о задержании танкера Deyna, следовавшего из России
Вчера, 15:42
 
БезопасностьМурманскРоссияМурманская областьАндрей ЧибисМария Захарова
 
 
