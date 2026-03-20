Губернатор Мурманской области назвал членов экипажа Arctic Metagaz героями

МУРМАНСК, 20 мар – РИА Новости. Члены экипажа атакованного украинскими беспилотниками газовоза "Арктик Метагаз" - настоящие герои, которые четко сработали в условиях террористической атаки, сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис на встрече с командой судна в Мурманске.

"Наша страна это просто так не оставит. То, до чего дошел мир, уму не постижимо... Все, что касается дополнительной помощи, мы обсудим", - отметил Чибис.