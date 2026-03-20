Муфтий пожелал православным крепости духа во время Великого поста

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий-шейх Равиль Гайнутдин поздравил единоверцев с завершением поста и месяца Рамадан, а также пожелал православным верующим крепости духа во время продолжающегося Великого поста, передает корреспондент РИА Новости.
В 2026 году мусульмане встречают Уразу-байрам 20 марта, по традиции совершая в этот день коллективную молитву. Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр ("Праздник разговения") - торжество в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан - в 2026-м с вчера 18 февраля до вечера 19 марта: в этот период нельзя есть и пить от рассвета до заката.
"Наступил светлый праздник Ураза-байрам по завершении месяца поста Рамадан. Сердечно поздравляю всех моих единоверцев. Наши братья, православные христиане, продолжают соблюдать Великий пост. Желаем им крепости духа и духовного очищения", - сказал муфтий Гайнутдин в Московской соборной мечети.
Он добавил, что мусульмане в Рамадан молились Всевышнему о даровании спокойствия и мира, в том числе на Ближнем Востоке, "за героический народ Газы", а также "о нашей победе над неонацизмом и всеми негативными явлениями в политике".
Глава ДУМ РФ также поблагодарил президента России Владимира Путина за внимание к российским мусульманам и духовным ценностям.
Великий пост в 2026 году идет с 23 февраля по 11 апреля, считая со Страстной неделей. В православных храмах читают особые, покаянные молитвы, реже совершают литургию, духовенство меняет облачение на темное. Это время покаяния, исправления, духовного трезвения и подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 12 апреля.
Ранее в ДУМ РФ сообщили, что в Москве на Ураза-байрам праздничная молитва прходит 20 марта с 7.00 на площадках: в Московской Соборной мечети (Выползов переулок 7); Исторической мечети (Татарская улица, 28, строение 1); Мемориальной мечети "Шухада" на Поклонной горе (улица Минская, 2Б), а также на дополнительной площадке в Печатниках (Проектируемый проезд 4294). В Подмосковье организуют 40 площадок, список опубликован на сайте ДУМ Московской области.