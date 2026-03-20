Муфтий поздравил верующих с праздником Ураза-байрам

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Зампредседателя Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) председатель ДУМ Московской области, муфтий Московской области Рушан Аббясов поздравил верующих с праздником Ураза-байрам и призвал сохранить до следующего Рамадана все доброе, что они приобрели в этот священный месяц.

В 2026 году мусульмане встречают Уразу-байрам 20 марта, по традиции совершая в этот день коллективную молитву. Ураза-байрам, или Ид-аль-Фитр ("Праздник разговения") - торжество в честь окончания поста, который держат в священный месяц Рамадан - в 2026-м с вчера 18 февраля до вечера 19 марта: в этот период нельзя есть и пить от рассвета до заката.

"Хотел бы поздравить всех моих единоверцев с тем, что они достойно прошли месяц Рамадан - месяц поста, молитвы, благих дел, изменения себя в лучшую сторону. Молитвенно мы просим Всевышнего принять наш пост, наши молитвы, благодеяния. Желаю единоверцам, чтобы они сохранили до следующего Рамадана все доброе, хорошее, что они приобрели в этот месяц, или, может быть, наоборот, от чего избавились, от каких-то недостатков, грехов", - сказал РИА Новости муфтий Аббясов.