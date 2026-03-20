Пассажиры "Мострансавто" совершили более 102 млн поездок в Подмосковье

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пассажиры автобусов "Мострансавто" совершили более 102 миллионов поездок с января этого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.

В среднем в будний день марта в автобусах компании жители и гости региона фиксируют проезд более 1,4 миллиона раз.

Более 46 миллионов поездок было совершено с использованием социальных карт жителя Московской области и Москвы. Лидером среди платежных инструментов стали банковские карты — свыше 34 миллионов операций. На долю транспортных карт "Стрелка" и "Тройка" пришлось более 20 миллионов трансакций.