Пассажиры "Мострансавто" совершили более 102 млн поездок в Подмосковье
Пассажиры автобусов "Мострансавто" совершили более 102 миллионов поездок с января этого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T15:23:00+03:00
Жители Подмосковья совершили более 102 млн поездок на автобусах "Мострансавто"
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пассажиры автобусов "Мострансавто" совершили более 102 миллионов поездок с января этого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
В среднем в будний день марта в автобусах компании жители и гости региона фиксируют проезд более 1,4 миллиона раз.
Более 46 миллионов поездок было совершено с использованием социальных карт жителя Московской области и Москвы. Лидером среди платежных инструментов стали банковские карты — свыше 34 миллионов операций. На долю транспортных карт "Стрелка" и "Тройка" пришлось более 20 миллионов трансакций.
Наибольшим спросом с начала года пользовались маршруты: Межмуниципальное автотранспортное предприятие (МАП) №10 города Королев — 14 миллионов операций. Второе место по количеству поездок среди всех подразделений компании занял МАП №11 города Балашиха — 13 миллионов. Замыкает тройку МАП №12 города Ногинск — 10 миллионов трансакций. Самым востребованным маршрутом оказался №368 "станция МЦД Долгопрудная – Москва (метро Ховрино)" с результатом в 1 миллион поездок.