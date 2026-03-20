15:23 20.03.2026
Пассажиры "Мострансавто" совершили более 102 млн поездок в Подмосковье
Пассажиры "Мострансавто" совершили более 102 млн поездок в Подмосковье
© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДорожный знак "Остановка автобуса"
Дорожный знак "Остановка автобуса". Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Пассажиры автобусов "Мострансавто" совершили более 102 миллионов поездок с января этого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Компания "Мострансавто" является подведомственной организацией Минтранса Подмосковья.
В среднем в будний день марта в автобусах компании жители и гости региона фиксируют проезд более 1,4 миллиона раз.
Более 46 миллионов поездок было совершено с использованием социальных карт жителя Московской области и Москвы. Лидером среди платежных инструментов стали банковские карты — свыше 34 миллионов операций. На долю транспортных карт "Стрелка" и "Тройка" пришлось более 20 миллионов трансакций.
Наибольшим спросом с начала года пользовались маршруты: Межмуниципальное автотранспортное предприятие (МАП) №10 города Королев — 14 миллионов операций. Второе место по количеству поездок среди всех подразделений компании занял МАП №11 города Балашиха — 13 миллионов. Замыкает тройку МАП №12 города Ногинск — 10 миллионов трансакций. Самым востребованным маршрутом оказался №368 "станция МЦД Долгопрудная – Москва (метро Ховрино)" с результатом в 1 миллион поездок.
 
