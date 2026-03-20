В Москве прошел "Цифровой Brand Day 2026" - РИА Новости, 20.03.2026
12:59 20.03.2026
В Москве прошел "Цифровой Brand Day 2026"
В Москве прошел "Цифровой Brand Day 2026" - РИА Новости, 20.03.2026
В Москве прошел "Цифровой Brand Day 2026"
Мероприятие собрало более 2200 участников и почти 200 спикеров: представителей агентств, медиа, брендов и технологических компаний, в том числе лидеров отрасли. РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T12:59:00+03:00
2026-03-20T12:59:00+03:00
пресс-релизы
Артем Смирнов
Артем Смирнов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2081918334_26:0:2302:1707_1920x0_80_0_0_3323710c00bdddcd35f84953402873a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

В Москве прошел "Цифровой Brand Day 2026"

© Фото : Пресс-служба AdIndexВ Москве прошел "Цифровой Brand Day 2026"
В Москве прошел Цифровой Brand Day 2026 - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© Фото : Пресс-служба AdIndex
В Москве прошел "Цифровой Brand Day 2026"
МОСКВА, 20 мар — пресс-служба AdIndex. Мероприятие собрало более 2200 участников и почти 200 спикеров: представителей агентств, медиа, брендов и технологических компаний, в том числе лидеров отрасли.
Тема конференции этого года — "Архитектура и эффективность рекламных систем". Цифровая реклама сегодня — взаимосвязанная система, в которой данные, алгоритмы, платформы, продукты и сервисы складываются в сложные комбинации и формируют новую архитектуру для продвижения брендов и развития бизнеса компаний. Именно об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации "Русбренд" Алексей Поповичев, открывая пленарную секцию "Цифрового Brand Day".
Событие привлекло внимание ключевых лидеров рынка. На пленарной сессии выступили топы российской медиаиндустрии:
• исполнительный директор "Русбренда" (модератор) Алексей Поповичев;
• генеральный директор "Национального рекламного альянса" Алексей Толстоган;
• генеральный директор Mediascope Руслан Тагиев;
• генеральный директор "СберМаркетинга" Дмитрий Орченко;
• генеральный директор Group4Media Мария Колосова;
• генеральный директор "Авито Рекламы" Яков Пейсахзон;
• директор департамента продаж цифровых ресурсов сейлз-хауса "Эверест" Анна Ускова;
• операционный директор "VK Рекламы" Ирина Совик.
Пленарную сессию открыл Алексей Толстоган, генеральный директор "Национального рекламного альянса" (НРА). Он заявил, что граница между ТВ- и онлайн-видеорекламой фактически исчезла: пользователь потребляет контент на одном экране и одинаково воспринимает рекламу.
При этом ТВ-рынок остается прозрачным и измеряемым, тогда как диджитал-видео — это "Дикий Запад" с разрозненными метриками и отсутствием единых стандартов, из-за чего рекламодателям сложно оценивать реальные охваты и эффективность.
Генеральный директор Mediascope Руслан Тагиев рассказал, что весь рекламный рынок движется к сквозным измерениям видеорекламы, но пока находится в начале пути. В 2026 году ожидается дальнейший прогресс в прозрачности и развитии метрик этого канала.
"Для прозрачности рынка нужны желание рекламодателей понимать, что происходит, и готовность рекламных площадок к сотрудничеству", — отметил Тагиев.
Все желающие могут ознакомиться с контентом конференции "Цифровой Brand Day" онлайн на странице спецпроекта. Контент дополняется. Следующая индустриальная отраслевая конференция о рекламе и маркетинге пройдет осенью. Там же постепенно будут выложены все видеозаписи секций. Первая часть пленарной сессии доступна уже сегодня.
Организатором мероприятия выступает Ассоциация производителей фирменных торговых марок "Русбренд" при участии AdIndex, Mediascope и "Национального рекламного альянса".
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
