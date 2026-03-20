В Москве спасли мужчину с тяжелым поражением печени за кратчайшие сроки
09:20 20.03.2026
В Москве спасли мужчину с тяжелым поражением печени за кратчайшие сроки
В Москве спасли мужчину с тяжелым поражением печени за кратчайшие сроки
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Московские врачи спасли мужчину с тяжелым поражением печени за кратчайшие сроки через операцию по пересадке, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ракова пояснила, что трансплантация является хирургической операцией высокой сложности, требующей современного оборудования, привлечения мультидисциплинарной команды профессионалов и отлаженных алгоритмов маршрутизации пациентов.
"Так, в Москве спасли пациента с критическим поражением печени. Он пришел в поликлинику с тревожным симптомом – пожелтением белков глаз. Пациент был отправлен в больницу имени Буянова, где ему оперативно выполнили комплексную диагностику и, выяснив все обстоятельства, уже в Боткинской больнице провели в кратчайшие сроки необходимую трансплантацию. От первого обращения в поликлинику до выписки после операции прошло всего около трёх месяцев. Сейчас пациент уже полностью восстановился, вернулся к работе и любимым хобби", - рассказала Ракова.
Заммэра напомнила, что время ожидания такого жизненно важного лечения, как трансплантация, в столице значительно снизилось.
"Как уже отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, пересадку печени пациенты в среднем ждут около 5, почки – не больше 12 месяцев. В ряде других стран очередь может занимать долгие годы", - отметила она.
