15:34 20.03.2026
На Западе раскрыли, что произошло на Украине из-за выходки Зеленского
Угрозы Владимира Зеленского отправить на фронт депутатов Верховной рады лишь усугубили и без того шаткое положение фракции "Слуга народа", пишет Le Monde.
На Западе раскрыли, что произошло на Украине из-за выходки Зеленского

Monde: угрозы Зеленского отправить депутатов на фронт усугубили кризис в Раде

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского отправить на фронт депутатов Верховной рады лишь усугубили и без того шаткое положение фракции "Слуга народа", пишет Le Monde.
"Эта фраза, не очень тепло воспринятая многими избранниками, не помогла ослабить напряженность. Некоторые депутаты считают, что их мнением пренебрегают, а также что в последние годы власть использовала их в своих целях. К этому добавляется растущая политическая усталость и потеря доверия к Зеленскому, подпитываемая политическими скандалами последних месяцев", — отмечается в публикации.
Выходка Зеленского на саммите ЕС поразила Запад
Вчера, 10:38
Как пишет издание, другой иллюстрацией напряженности стало заявление замглавы фракции "Слуга народа" Андрея Мотовиловца о том, что более 40 парламентариев рассматривают возможность отказа от своего мандата.
"С тех пор и вплоть до сегодняшнего дня ни один депутат не подал в отставку. Но тот факт, что ключевая фигура Рады позволила себе подобную откровенность, воспринимается как признак кризиса, равно как и сам этот сигнал, адресованный Зеленскому", — резюмируется в материале.
Зеленский в воскресенье пригрозил депутатам Верховной рады отправкой на фронт, если те не будут "служить в парламенте согласно украинскому законодательству".
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял о несвоевременности проведения голосования. При этом срок его полномочий истек 20 мая прошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
Владимир Путин заявлял о нелегитимности всей вертикали власти на Украине из-за отсутствия мандата у Зеленского. Российский президент подчеркивал, что со стороны Киева переговоры может вести любой уполномоченный представитель, однако подписывать документы должна только легитимная власть.
В Германии забили тревогу после выходки Зеленского в Раде
18 марта, 16:14
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныВоенная операция США и Израиля против ИранаВладимир Путин
 
 
