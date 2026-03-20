Парламент Молдавии одобрил в I чтении проект денонсации устава СНГ

КИШИНЕВ, 20 мар - РИА Новости. Парламент Молдавии на заседании в пятницу одобрил в первом чтении проект денонсации устава Содружества Независимых Государств, передает корреспондент РИА Новости.
Глава МИД Молдавии Михай Попшой сообщил 19 января, что внешнеполитическое ведомство республики начало необходимые процедуры для полного выхода из Содружества Независимых Государств после денонсации ключевых соглашений о вхождении в СНГ, а именно учредительного соглашения и приложения к нему, а также устава СНГ. По его словам, если высший законодательный орган страны одобрит денонсацию трех учредительных соглашений и президент утвердит их после завершения технических этапов, Молдавия больше не будет частью СНГ. Правительство Молдавии 11 марта одобрило денонсацию устава Содружества Независимых Государств. В парламенте предполагается рассмотрение проекта в двух чтениях.
"Проект одобрен в первом чтении", - констатировал в ходе заседания спикер парламента Игорь Гросу.
Ранее генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил РИА Новости, что Молдавия не уведомляла Содружество Независимых Государств о выходе из СНГ. По его словам, со стороны представителей и правительства Молдавии было заявлено о том, что страна остается в экономических соглашениях в рамках СНГ, а это гарантия того, что "мы еще будем вместе".
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.