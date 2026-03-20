Глава МИД рассказал, сколько времени понадобится Молдавии для выхода из СНГ

КИШИНЕВ, 20 мар - РИА Новости. Молдавии понадобится 12 месяцев, чтобы официально выйти из СНГ, заявил министр иностранных дел Михай Попшой.
Парламент в пятницу принял в первом чтении проекты денонсации соглашения о создании СНГ, а также устава организации. Вице-спикер парламента от оппозиционной Партии социалистов Влад Батрынча выступил на заседании с предложением исключить проект о выходе из СНГ из повестки парламента, однако правящее большинство его отклонило. На местах, где сидят представители другой оппозиционной Партии коммунистов, вывешены плакаты: "Наши граждане в СНГ – тоже наша ответственность", "СНГ – экономия в развитии. Денонсация - стагнация", "СНГ – актуальные возможности. Денонсация – реальные потери", "Народ против".
"Как только эти проекты будут одобрены пленумом парламента, их одобрит президент, они будут опубликованы в "Официальном мониторе"… Через несколько недель мы завершим этапы по вступлению этих решений в силу и через 12 месяцев мы юридически прекратим наше членство в СНГ", - заявил Попшой, выступая перед депутатами.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
Он отметил, что Кишинев направит официальное уведомление секретариату СНГ сразу после того, как проекты денонсации вступят в силу. Министр отметил, что решение является запоздалым и Молдавии стоило бы выйти из СНГ 10-15 лет назад.