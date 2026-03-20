Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:20 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/moldaviya-2082072187.html
Глава МИД рассказал, сколько времени понадобится Молдавии для выхода из СНГ
Глава МИД рассказал, сколько времени понадобится Молдавии для выхода из СНГ
Молдавии понадобится 12 месяцев, чтобы официально выйти из СНГ, заявил министр иностранных дел Михай Попшой. РИА Новости, 20.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924126973_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_3773dcc099bbf49bdaf2593ee21e1b7d.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924126973_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_4d97b69b872e899db1642bc9fb1da12d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Глава МИД Попшой: Молдавии понадобится год для выхода из СНГ

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкНовый глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Михаил Попшой
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Новый глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Михаил Попшой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 20 мар - РИА Новости. Молдавии понадобится 12 месяцев, чтобы официально выйти из СНГ, заявил министр иностранных дел Михай Попшой.
Парламент в пятницу принял в первом чтении проекты денонсации соглашения о создании СНГ, а также устава организации. Вице-спикер парламента от оппозиционной Партии социалистов Влад Батрынча выступил на заседании с предложением исключить проект о выходе из СНГ из повестки парламента, однако правящее большинство его отклонило. На местах, где сидят представители другой оппозиционной Партии коммунистов, вывешены плакаты: "Наши граждане в СНГ – тоже наша ответственность", "СНГ – экономия в развитии. Денонсация - стагнация", "СНГ – актуальные возможности. Денонсация – реальные потери", "Народ против".
Заседание молдавского парламента
Молдавская оппозиция выступила против курса на выход из СНГ
Вчера, 14:42
"Как только эти проекты будут одобрены пленумом парламента, их одобрит президент, они будут опубликованы в "Официальном мониторе"… Через несколько недель мы завершим этапы по вступлению этих решений в силу и через 12 месяцев мы юридически прекратим наше членство в СНГ", - заявил Попшой, выступая перед депутатами.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
Он отметил, что Кишинев направит официальное уведомление секретариату СНГ сразу после того, как проекты денонсации вступят в силу. Министр отметил, что решение является запоздалым и Молдавии стоило бы выйти из СНГ 10-15 лет назад.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
В парламенте Молдавии прокомментировали намерение отказаться от рынков СНГ
Вчера, 10:42
 
В миреМолдавияКишиневМихай ПопшойМайя СандуСНГЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала