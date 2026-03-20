Ученые назвали популярный продукт, повышающий риск смертельных заболеваний

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Высокое потребление сливочного масла увеличивает риск смерти от рака и других тяжелых заболеваний, пишет Mirror.

"Эксперты проанализировали данные более 221 000 взрослых, за которыми наблюдали в течение 30–50 лет, и обнаружили, что сливочное масло, по-видимому, повышает риск смерти. За этот период в группе было зарегистрировано 50 932 случая смерти, из них 12 241 — от рака и 11 240 — от сердечно-сосудистых заболеваний", — отмечается в публикации.

При этом, по данным издания, риск смерти от любых причин был выше на 15 процентов у людей из группы с самым высоким потреблением сливочного масла. Ученые отметили, что большое количество сливочного масла в рационе также связано с повышением риска смерти от рака на 12 процентов.

При этом замена 10 граммов сливочного масла на аналогичное количество растительного была связана с предполагаемым снижением смертности от любых причин на 17 процентов и снижением смертности от рака на 17 процентов.