Съемки сериала про группу "Мираж" оказались под угрозой

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Съемки сериала про группу "Мираж" под угрозой из-за конфликтных взаимоотношений правообладателей, рассказал интернет-изданию Съемки сериала про группу "Мираж" под угрозой из-за конфликтных взаимоотношений правообладателей, рассказал интернет-изданию "Газета.ru" лидер "Миража", гитарист Алексей Горбашов.

"Дело упирается не в то, чтобы договориться с участниками группы. Группа "Мираж", наверное, чемпион по количеству конфликтов. И это не только конфликты внутри группы. Основная проблема сейчас - это взаимоотношения правообладателей. Авторы песен группы "Мираж" передали свои права в разные издательства, и эти издательства находятся в состоянии войны", - заявил музыкант.

Горбашов также отметил, что переговоры о съемках проекта идут уже больше года. За это время с предложением снять сериал приходили несколько кинокомпаний, однако пока до сих пор неизвестно, получится ли его выпустить.

"Масла в огонь подливают еще и некие персонажи из прошлого, которые, размахивая липовыми договорами, пытаются вставить палки в колеса, утверждая, что им принадлежат права на песни группы. Заявление на действия этих лиц уже находится в прокуратуре", - добавил гитарист.

К тому же, музыкант поделился, что пока велись переговоры, одно из издательств объявило о банкротстве, и это стало очередной проблемой. Гитарист подчеркнул, что все эти незакрытые вопросы с правами на песни тормозят работу над сериалом. По словам Горбашова, пока не будут закрыты все вопросы с правами на песни, ни о каком сценарии или о назначении режиссера речи быть не может.