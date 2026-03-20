Съемки сериала про группу "Мираж" оказались под угрозой - РИА Новости, 20.03.2026
19:16 20.03.2026
Съемки сериала про группу "Мираж" оказались под угрозой
Съемки сериала про группу "Мираж" оказались под угрозой - РИА Новости, 20.03.2026
Съемки сериала про группу "Мираж" оказались под угрозой
Съемки сериала про группу "Мираж" под угрозой из-за конфликтных взаимоотношений правообладателей, рассказал интернет-изданию "Газета.ru" лидер "Миража",... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T19:16:00+03:00
2026-03-20T19:16:00+03:00
шоубиз
мираж
мираж
Шоубиз, Мираж
Съемки сериала про группу "Мираж" оказались под угрозой

Гитарист Горбашов: группа "Мираж", наверное, чемпион по количеству конфликтов

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певица Маргарита Суханкина и группа "Мираж". Архивное фото
Певица Маргарита Суханкина и группа Мираж - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Певица Маргарита Суханкина и группа "Мираж". Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Съемки сериала про группу "Мираж" под угрозой из-за конфликтных взаимоотношений правообладателей, рассказал интернет-изданию "Газета.ru" лидер "Миража", гитарист Алексей Горбашов.
"Дело упирается не в то, чтобы договориться с участниками группы. Группа "Мираж", наверное, чемпион по количеству конфликтов. И это не только конфликты внутри группы. Основная проблема сейчас - это взаимоотношения правообладателей. Авторы песен группы "Мираж" передали свои права в разные издательства, и эти издательства находятся в состоянии войны", - заявил музыкант.
Горбашов также отметил, что переговоры о съемках проекта идут уже больше года. За это время с предложением снять сериал приходили несколько кинокомпаний, однако пока до сих пор неизвестно, получится ли его выпустить.
"Масла в огонь подливают еще и некие персонажи из прошлого, которые, размахивая липовыми договорами, пытаются вставить палки в колеса, утверждая, что им принадлежат права на песни группы. Заявление на действия этих лиц уже находится в прокуратуре", - добавил гитарист.
К тому же, музыкант поделился, что пока велись переговоры, одно из издательств объявило о банкротстве, и это стало очередной проблемой. Гитарист подчеркнул, что все эти незакрытые вопросы с правами на песни тормозят работу над сериалом. По словам Горбашова, пока не будут закрыты все вопросы с правами на песни, ни о каком сценарии или о назначении режиссера речи быть не может.
"Никто не будет работать в стол и писать сценарий и заниматься подбором актёров непонятно подо что... Разумеется, кинокомпании будут ждать полной ясности по правам, которые они получат. Но если есть желание, нет ничего невозможного. Надеемся, сериал будет, а обо всех нынешних баталиях можно будет снять отдельную серию", - резюмировал Горбашов.
