В Москве начали тестировать посадку на поезд по биометрии

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Посадка в поезд по биометрии тестируется на Ярославском вокзале Москвы, пока без участия пассажиров, сообщается в материалах Минтранса России в распоряжении РИА Новости, и комментарии министерства.

"Апробация механизма подтверждения личности при посадке на поезд и авиарейс без паспорта ( Ярославский вокзал Пулково )", — говорится в материалах Минтранса России к итоговой коллегии.

Представитель Минтранса пояснил РИА Новости, что это тестирование посадки по биометрии пока не для пассажиров.

Исходя из расписания РЖД, которое изучило РИА Новости, с Ярославского вокзала отправляется часть поездов в Иваново и Нижний Новгород, а также "Ласточки" в Кострому.