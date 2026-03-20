В Москве начали тестировать посадку на поезд по биометрии

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Посадка в поезд по биометрии тестируется на Ярославском вокзале Москвы, пока без участия пассажиров, сообщается в материалах Минтранса России в распоряжении РИА Новости, и комментарии министерства.
"Апробация механизма подтверждения личности при посадке на поезд и авиарейс без паспорта (Ярославский вокзал, Пулково)", — говорится в материалах Минтранса России к итоговой коллегии.
Представитель Минтранса пояснил РИА Новости, что это тестирование посадки по биометрии пока не для пассажиров.
Сервис посадки в поезд по биометрии начали тестировать в России — испытания идут на трех маршрутах: из Москвы в Нижний Новгород, Иваново и Кострому, а запуск для пользователей РЖД запланирован на первый квартал 2026 года, сообщали в декабре 2025 года в аппарате вице-премьера России Дмитрия Григоренко.
Исходя из расписания РЖД, которое изучило РИА Новости, с Ярославского вокзала отправляется часть поездов в Иваново и Нижний Новгород, а также "Ласточки" в Кострому.
Пилотный сервис посадки на самолет по биометрии для внутренних рейсов запустят в аэропортах Пулково и Шереметьево в 2026-2027 годах, говорили журналистам в аппарате Григоренко.
