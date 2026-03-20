США исключили двух россиян из санкционных списков

ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. США исключили в пятницу двух россиян из санкционных списков, следует из заявления управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США.

Вместе с тем американский минфин добавил в санкционные листы десять человек, большинство из которых обладают ливанским паспортом, а также шесть юридических лиц.