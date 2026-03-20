На Украине подготовили законопроект о повышении налогов

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Минфин Украины подготовил законопроект об изменениях в налоговый кодекс, которым предлагает обложить налогом цифровые платформы, отменить льготы на посылки стоимостью до 150 евро и закрепить ставку военного сбора на уровне 5% даже после отмены военного положения.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 10 марта сообщил, что парламент провалил голосование за налоговый законопроект "О налогообложении цифровых платформ", необходимый для получения кредита от Международного валютного фонда. По его словам, кабмин ко второму чтению хотел внесли в него правки, предусматривающие отмену льготы на посылки до 150 евро, НДС для ФЛП, закрепление повышенного военного сбора на уровне 5%, но парламент не согласился.
"Проект закона разработан с целью обеспечения введения в Украине международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы; совершенствования налогообложения операций электронной торговли и отдельных вопросов администрирования налога на добавленную стоимость", - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту, опубликованной на сайте украинского минфина.
В частности, предлагается закрепить ставку военного сбора на уровне 5% не только во время действия военного положения, но и после его отмены. Документ предполагает отмену льготы на беспошлинный ввоз посылок стоимостью до 150 евро. Исключение – посылки для физлиц стоимостью менее 45 евро. Также хотят обязать физлиц-предпринимателей с доходом свыше 4 миллионов гривен в год (более 91 тысячи долларов) платить налог на добавленную стоимость (НДС).
"С целью стимулирования вывода из тени значительной доли доходов физических лиц законопроектом предложено установить ставку налогообложения доходов, полученных через цифровые платформы, в размере 5% и возложить обязанности налогового агента на подотчетных операторов платформ", - говорится в документе.
Правительство Украины в январе согласилось повысить налоги ради получения очередного кредитного транша от МВФ. В феврале премьер Украины Юлия Свириденко сообщила, что законопроекты по каждому из пунктов требований МВФ в сфере налогообложения объединят в один большой законопроект. Его депутатам Рады нужно будет принять в марте. При этом она отметила, что голосов для этого в парламенте может не хватить.
