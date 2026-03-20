На Украине подготовили законопроект о повышении налогов

МОСКВА, 20 мар – РИА Новости. Минфин Украины подготовил законопроект об изменениях в налоговый кодекс, которым предлагает обложить налогом цифровые платформы, отменить льготы на посылки стоимостью до 150 евро и закрепить ставку военного сбора на уровне 5% даже после отмены военного положения.

В частности, предлагается закрепить ставку военного сбора на уровне 5% не только во время действия военного положения, но и после его отмены. Документ предполагает отмену льготы на беспошлинный ввоз посылок стоимостью до 150 евро. Исключение – посылки для физлиц стоимостью менее 45 евро. Также хотят обязать физлиц-предпринимателей с доходом свыше 4 миллионов гривен в год (более 91 тысячи долларов) платить налог на добавленную стоимость (НДС).