Киев умолчал о нарушении украинцами законов в Индии, заявил МИД России

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. МИД Украины умолчал о нарушении гражданами страны антитеррористического законодательства Индии и безосновательно обвинил российские и индийские информагентства в манипуляции, говорится в комментарии МИД РФ в связи с задержанием Национальным агентством расследований Индии граждан Украины и США по обвинению в причастности к террористической деятельности.
"МИД Украины и вовсе предпочёл умолчать о нарушении согражданами антитеррористического законодательства Индии и поспешил безосновательно обвинить "некоторые индийские и российские информагентства" в преднамеренном манипулировании фактами", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Кроме того, в комментарии говорится, что украинское посольство в Нью-Дели пыталось "замять" инцидент и предотвратить огласку деталей сомнительной деятельности своих граждан, явно направленной на дестабилизацию обстановки в регионе.