19:15 20.03.2026 (обновлено: 19:51 20.03.2026)
МИД прокомментировал задержание в Индии украинцев, причастных к терроризму
МИД: режим Зеленского превратился в экспортера мировой нестабильности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Неонацистский режим Владимира Зеленского превратился в экспортера мировой нестабильности по всему миру, говорится в комментарии МИД РФ в связи с задержанием Национальным агентством расследований Индии граждан Украины и США по обвинению в причастности к террористической деятельности.
Национальное следственное агентство Индии – главное антитеррористическое агентство страны – в понедельник задержало на 11 дней шестерых украинцев и гражданина США по обвинению в подготовке боевиков в Мьянме, которые связаны с действующими в Индии повстанцами.
"Произошедшее наглядно свидетельствует, что неонацистский режим Зеленского превратился в одного из основных экспортёров нестабильности по всему миру", - следует из комментария официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Россия неоднократно предупреждала о рисках, которые влечёт за собой масштабная милитаризация Украины, осуществляемая странами НАТО и ЕС, учёт поставляемых ей вооружений явно "хромает", а "всплыть" они могут где угодно, добавляется в комментарии.
"Сегодняшняя Украина играет в международной политике крайне деструктивную роль, превратившись в фактор подрыва региональной и глобальной безопасности и стабильности", - отмечается там.
Киев подпитывает общемировой рынок нелегальной торговли оружием, заявил МИД
Вчера, 19:23
 
