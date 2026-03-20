Россия поддерживает усилия властей Судана по прекращению огня, заявил МИД - РИА Новости, 20.03.2026
18:12 20.03.2026 (обновлено: 22:19 20.03.2026)
Россия поддерживает усилия властей Судана по прекращению огня, заявил МИД
Россия поддерживает усилия властей Судана по прекращению огня, заявил МИД

МИД: РФ поддерживает усилия властей Судана по прекращению там боевых действий

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Замглавы МИД России Александр Алимов принял посла Республики Судан в Москве Мохаммеда Сирраджа, российская сторона поддерживает усилия легитимных властей страны, направленные на прекращение боевых действий, сообщает МИД РФ.
"Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Алимов принял посла Республики Судан в Москве Мохаммеда Сирраджа по его просьбе. В ходе беседы рассмотрена военно-политическая ситуация в Судане и на Ближнем Востоке в целом. С российской стороны выражена поддержка усилий легитимных властей страны, направленных на прекращение боевых действий, национальное примирение и восстановление экономической инфраструктуры", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что стороны обсудили международное усилие по содействию урегулированию конфликта в Судане, в том числе по линии ООН.
"Условлено продолжать плотное взаимодействие на ооновской площадке по суданской проблематике, а также другим представляющим интерес вопросам", - заключили в сообщении.
