Россия поддерживает усилия властей Судана по прекращению огня, заявил МИД

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Замглавы МИД России Александр Алимов принял посла Республики Судан в Москве Мохаммеда Сирраджа, российская сторона поддерживает усилия легитимных властей страны, направленные на прекращение боевых действий, сообщает МИД РФ.

"Условлено продолжать плотное взаимодействие на ооновской площадке по суданской проблематике, а также другим представляющим интерес вопросам", - заключили в сообщении.