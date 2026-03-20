Лавров провел встречу с послами стран-членов АСЕАН

Там отмечается, что в контексте отмечаемого в текущем году 35-летия российско-асеановских отношений состоялся предметный разговор на тему продвижения стратегического партнерства Россия-АСЕАН по целому ряду направлений, включая противодействие общим вызовам и угрозам, торговлю и инвестиции, высокотехнологичные и наукоёмкие отрасли, цифровизацию, энергетику, расширение деловых и молодёжных контактов.