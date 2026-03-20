Замглавы МИД обсудил с послом Бахрейна конфликт на Ближнем Востоке

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Замглавы МИД России Георгий Борисенко обсудил с послом Бахрейна в Москве Ахмед Аль-Саати конфликт на Ближнем Востоке и двусторонние отношения, заявили в министерстве иностранных дел РФ.

"При обсуждении актуальных вопросов ближневосточной повестки дня основное внимание уделено задачам прекращения опасной вооруженной конфронтации, ставшей следствием неспровоцированной агрессии США Израиля против Ирана", - говорится в сообщении на сайте российского МИД.

В тексте сообщения добавляется, что с российской стороны констатирована готовность содействовать скорейшему урегулированию конфликта и поиску решений имеющихся разногласий политико-дипломатическими средствами в целях достижения долгосрочной устойчивой стабилизации в регионе при учете законных интересов всех расположенных в нем государств.