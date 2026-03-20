Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 20.03.2026 (обновлено: 14:04 20.03.2026)
МИД заявил протест послу Израиля из-за обстрела съемочной группы RT
МИД РФ заявил протест послу Израиля в Москве Одеду Йосефу в связи с обстрелом сотрудников съёмочной группы телеканала RT, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 20.03.2026
в мире
россия
израиль
москва
георгий борисенко
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2081904275_0:0:3011:1693_1920x0_80_0_0_f934571aeae8300d804d1450a4d6bcc2.jpg
https://ria.ru/20260319/rt-2081815319.html
россия
израиль
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/14/2081904275_41:0:2770:2047_1920x0_80_0_0_c6988514ec83b17e5296533f9cb3d515.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Израиля в России Одед Йосеф у здания МИД РФ в Москве
Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в России Одед Йосеф у здания МИД РФ в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. МИД РФ заявил протест послу Израиля в Москве Одеду Йосефу в связи с обстрелом сотрудников съёмочной группы телеканала RT, сообщили в ведомстве.
"С российской стороны заявлен протест в связи с обстрелом сотрудников съёмочной группы телеканала RT, получивших ранения в результате ракетной атаки израильских ВВС на юге Ливана", - говорится в сообщении российского МИД по итогам встречи замглавы министерства Георгия Борисенко и посла Израиля в РФ.
Как подчеркнули в ведомстве, российская сторона указала на необходимость проведения тщательного расследования обстоятельств случившегося и недопущения подобной практики в будущем.
В четверг в результате ракетной атаки израильских ВВС на юге Ливана получили ранения сотрудники съемочной группы телеканала RT, находившейся там на редакционном задании.
Корреспондент RT Стив Суини - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Корреспондент RT Суини прокомментировал атаку Израиля
19 марта, 21:24
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала