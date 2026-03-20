МИД назвал последствия ударов ВСУ по российским газопроводам

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Следствием атак ВСУ на российские газопроводы может стать ущерб региональной энергобезопасности, что чревато еще большей дестабилизацией мирового энергорынка, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя с атаки ВСУ на инфраструктуру газопроводов "Турецкий поток" и "Голубой поток".