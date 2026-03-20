Посла Израиля вызвали в МИД из-за удара по съемочной группе RT в Ливане
Кадры удара израильской ракеты рядом с журналистами RT в Ливане
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Израильского посла Одеда Йосефа вызвали в МИД России после атаки на сотрудников RT в Ливане.
"Посол <...> был вызван в МИД <...> в связи с ударом по съемочной группе", — сказали в ведомстве.
Встреча продлилась около 40 минут. Общаться с прессой дипломат отказался.
Инцидент произошел накануне. Атаке подверглись корреспондент Стив Суини и его оператор. Самолет ЦАХАЛ выпустил ракету по их машине, когда они пересекали мост возле военной базы. Сейчас журналисты получают помощь в госпитале.
Официальный представитель МИД Мария Захарова
назвала удар неслучайным и призвала международные организации отреагировать.