Капитан Arctic Metagaz рассказал подробности об атаке ВСУ на судно

МУРМАНСК, 20 мар – РИА Новости. Российский газовоз "Арктик Метагаз", подвергшийся 3 марта нападению, был атакован около 4.30 утра, когда большинство членов экипажа спали, сам момент атаки видели находившиеся на вахте, рассказал журналистам капитан судна "Артик Метагаз" Андрей Зеленский.

"Момент атаки произошел в ночное время, точнее, в 4.30 утра, поэтому видели непосредственно только те члены экипажа, которые находились на вахте", - сказал капитан.

Он уточнил, что события после атаки развивались очень быстро, весь экипаж в течение нескольких минут был уже на ногах.

"Все работали по тревоге, по пожарной тревоге, по покиданию судна", - сказал Зеленский, уточнив, что все члены экипажа действовали четко и слаженно.