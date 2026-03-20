Капитан Arctic Metagaz рассказал подробности об атаке ВСУ на судно
2026-03-20T16:28:00+03:00
Капитан Зеленский: атака на Arctic Metagaz произошла в 4.30 утра, все спали
МУРМАНСК, 20 мар – РИА Новости. Российский газовоз "Арктик Метагаз", подвергшийся 3 марта нападению, был атакован около 4.30 утра, когда большинство членов экипажа спали, сам момент атаки видели находившиеся на вахте, рассказал журналистам капитан судна "Артик Метагаз" Андрей Зеленский.
"Момент атаки произошел в ночное время, точнее, в 4.30 утра, поэтому видели непосредственно только те члены экипажа, которые находились на вахте", - сказал капитан.
Он уточнил, что события после атаки развивались очень быстро, весь экипаж в течение нескольких минут был уже на ногах.
"Все работали по тревоге, по пожарной тревоге, по покиданию судна", - сказал Зеленский, уточнив, что все члены экипажа действовали четко и слаженно.
Как сообщал 3 марта Минтранс РФ
, российский газовоз "Арктик Метагаз" был атакован в Средиземном море
безэкипажными катерами Украины
в непосредственной близости от территориальных вод Мальты
. Как отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
, газовоз, перевозивший 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа, лишился хода и электропитания, на нем произошел пожар и взрыв газа. Всем 30 членам экипажа удалось спастись, пострадали двое моряков. Остальные члены экипажа вернулись в Мурманск
.