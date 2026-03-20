Мерц устроил истерику из-за произошедшего на саммите ЕС

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц пригрозил премьеру Венгрии Виктору Орбану из-за его нежелания разблокировать кредит Украине. Его цитирует издание Tagesschau.
"Это акт грубой нелояльности внутри Европейского союза, подобного которому еще не было", — заявил он.
Мерц предупредил, что поведение Орбана будет иметь "последствия, выходящие далеко за рамки этого отдельного события".
Глава правительства Нидерландов Роб Йеттен рассказал, что атмосфера на саммите временами была ледяной и сопровождалась неловким молчанием. В итоге встреча свелась к написанию "красивых заявлений" и обнажила бессилие ЕС, отметило Politico.
В конце января прекратилась прокачка топлива по "Дружбе". По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, так Киев пытается повлиять на парламентские выборы в апреле. Будапешт в ответ остановил поставки дизеля, а 20 февраля заблокировал кредит от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления транзита энергоносителей. Из-за этого Владимир Зеленский начал угрожать Орбану "встречей" с боевиками ВСУ.