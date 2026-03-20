МЭР назвал последовательное снижение ставки ЦБ позитивным сигналом

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Последовательное снижение ставки ЦБ РФ является позитивным сигналом в условиях замедления инфляции и сокращения выпуска в ряде отраслей, говорится в комментарии Минэкономразвития по итогам заседания совета директоров Банка России в пятницу.

Банк России ожидаемо седьмой раз подряд снизил ключевую ставку – до 15% годовых с 15,5%.