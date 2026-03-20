Для кредита ЕС Киеву и открытия "Дружбы" нужна гибкость, заявила Мелони

РИМ, 20 мар - РИА Новости. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала проблему с блокированием кредита Киеву на 90 миллиардов евро и позицией Венгрии, которая продолжает связывать ее поставками российской нефти по заблокированному Украиной трубопроводу "Дружба", разрешимой, и заявила, что для нее необходима гибкость с обеих сторон.
"Я считаю, что ситуацию можно разрешить. Я думаю, что для её разрешения необходима гибкость, скажем так, с обеих сторон. Так, с одной стороны, с моей точки зрения, необходимо возобновление работы трубопровода "Дружба", а с другой - 90 миллиардов евро будут выделены автоматически. Поэтому я думаю, что, скажем так, работая над этим, мы сможем найти решение", - заявила Мелони по окончании саммита ЕС в Брюсселе. Ее общение с итальянскими журналистами транслировалось в Youtube.
Ранее в четверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, говоря о кредите ЕС на 90 миллиардов евро Киеву, заявил, что Будапешт поддержит Украину только после того, как она перестанет блокировать транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".