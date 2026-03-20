Рейтинг@Mail.ru
Офис Мелони отрицает, что она выразила понимание позиции Орбана - РИА Новости, 20.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:04 20.03.2026 (обновлено: 01:54 20.03.2026)
https://ria.ru/20260320/meloni-2081833227.html
Офис Мелони отрицает, что она выразила понимание позиции Орбана
2026-03-20T01:04:00+03:00
2026-03-20T01:54:00+03:00
в мире
венгрия
украина
италия
джорджа мелони
виктор орбан
politico
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067153471_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f71064c061a076e101dfed4d85ba0019.jpg
https://ria.ru/20260318/italiya-2081526749.html
https://ria.ru/20260304/vengrija-2078389638.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067153471_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_491bb2405f6cf2928f3a86190ebf62a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Офис Мелони отрицает, что она выразила понимание позиции Орбана

Офис Мелони отрицает, что она выразила понимание Венгрии по кредиту Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Офис премьер-министра Италии Джорджи Мелони отрицает информацию о поддержке позиции Венгрии, блокирующей кредит Украине на 90 миллиардов евро, пишет Politico.
По данным издания, Мелони на встрече с другими лидерами ЕС якобы сказала, что лично поддерживает срочное выделение средств для Киева, но считает позицию Будапешта нормальной.
"Заявление, приписываемое премьер-министру, совершенно безосновательно", — заявил газете представитель офиса итальянского премьера.
Издание подчеркивает, что ни один из источников не представлял Италию. Никто из них также лично не находился в помещении, где обсуждали кредит.
Киев в конце января прекратил прокачку топлива по трубопроводу "Дружба", ссылаясь на повреждения. Будапешт в ответ остановил поставки дизеля, а 20 февраля заблокировал кредит от Евросоюза на 90 миллиардов евро до возобновления транзита нефти.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала