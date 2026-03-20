МЧС рассказало, в каком возрасте начинают службу собаки и лошади

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. МЧС России начинает использовать в качестве служебных собак в возрасте от шести месяцев, а лошадей - в возрасте от 2,5 лет, на всех животных после успешной сдачи квалификационных испытаний заводятся служебные книжки, соответствующий приказ министерства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В учреждениях и организациях МЧС России содержатся и используются служебные собаки в возрасте от шести месяцев после приобретения у физических или юридических лиц в рамках установленной штатной численности", - говорится в приложении к приказу ведомства.

В документе отмечается, что лошади становятся служебными в возрасте от 2,5 лет после их покупки у физических или юридических лиц. Для их размещения в конюшне оборудуются отдельные помещения площадью не менее 12 квадратных метров. После окончания обучения лошади проверяются на движение всеми видами аллюров, а также выполнение команд всадника.

Все прошедшие первоначальную подготовку лошади должны быть клинически здоровы и обеспечены индивидуальными предметами ухода. Максимальное время их непрерывного использования не должно превышать четыре часа. После этого лошади предоставляется время для отдыха в один час.

"Подготовка служебных собак осуществляется с использованием натуральных носителей целевых запахов и имитаторов запахов целевых объектов поиска в период обучения кинолога и служебной собаки", - подчеркивается в приказе.