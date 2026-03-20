Рейтинг@Mail.ru
МЧС рассказало, в каком возрасте начинают службу собаки и лошади
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20.03.2026
https://ria.ru/20260320/mchs-2081843782.html
МЧС рассказало, в каком возрасте начинают службу собаки и лошади
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155797/94/1557979450_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_661880dad502f2cddb012f26875a0e5b.jpg
https://ria.ru/20260308/kinolog-2079344048.html
https://ria.ru/20250224/sobaki-2000360261.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155797/94/1557979450_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_2d926cd677f3b2d4250521aceba36e8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
МЧС рассказало, в каком возрасте начинают службу собаки и лошади

МЧС начинает использовать служебных собак в возрасте от шести месяцев

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС разбирают перекрытия, рухнувшие в строящемся здании в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС разбирают перекрытия, рухнувшие в строящемся здании в Новосибирске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. МЧС России начинает использовать в качестве служебных собак в возрасте от шести месяцев, а лошадей - в возрасте от 2,5 лет, на всех животных после успешной сдачи квалификационных испытаний заводятся служебные книжки, соответствующий приказ министерства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"В учреждениях и организациях МЧС России содержатся и используются служебные собаки в возрасте от шести месяцев после приобретения у физических или юридических лиц в рамках установленной штатной численности", - говорится в приложении к приказу ведомства.
В документе отмечается, что лошади становятся служебными в возрасте от 2,5 лет после их покупки у физических или юридических лиц. Для их размещения в конюшне оборудуются отдельные помещения площадью не менее 12 квадратных метров. После окончания обучения лошади проверяются на движение всеми видами аллюров, а также выполнение команд всадника.
Все прошедшие первоначальную подготовку лошади должны быть клинически здоровы и обеспечены индивидуальными предметами ухода. Максимальное время их непрерывного использования не должно превышать четыре часа. После этого лошади предоставляется время для отдыха в один час.
"Подготовка служебных собак осуществляется с использованием натуральных носителей целевых запахов и имитаторов запахов целевых объектов поиска в период обучения кинолога и служебной собаки", - подчеркивается в приказе.
Успешно прошедшая испытания собака считается допущенной к действиям по предназначению на два года, о чем делается соответствующая запись в ее служебной книжке.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала