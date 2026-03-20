https://ria.ru/20260320/mchs-2081843782.html
МЧС рассказало, в каком возрасте начинают службу собаки и лошади
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155797/94/1557979450_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_661880dad502f2cddb012f26875a0e5b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155797/94/1557979450_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_2d926cd677f3b2d4250521aceba36e8b.jpg
МЧС начинает использовать служебных собак в возрасте от шести месяцев
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. МЧС России начинает использовать в качестве служебных собак в возрасте от шести месяцев, а лошадей - в возрасте от 2,5 лет, на всех животных после успешной сдачи квалификационных испытаний заводятся служебные книжки, соответствующий приказ министерства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"В учреждениях и организациях МЧС России
содержатся и используются служебные собаки в возрасте от шести месяцев после приобретения у физических или юридических лиц в рамках установленной штатной численности", - говорится в приложении к приказу ведомства.
В документе отмечается, что лошади становятся служебными в возрасте от 2,5 лет после их покупки у физических или юридических лиц. Для их размещения в конюшне оборудуются отдельные помещения площадью не менее 12 квадратных метров. После окончания обучения лошади проверяются на движение всеми видами аллюров, а также выполнение команд всадника.
Все прошедшие первоначальную подготовку лошади должны быть клинически здоровы и обеспечены индивидуальными предметами ухода. Максимальное время их непрерывного использования не должно превышать четыре часа. После этого лошади предоставляется время для отдыха в один час.
"Подготовка служебных собак осуществляется с использованием натуральных носителей целевых запахов и имитаторов запахов целевых объектов поиска в период обучения кинолога и служебной собаки", - подчеркивается в приказе.
Успешно прошедшая испытания собака считается допущенной к действиям по предназначению на два года, о чем делается соответствующая запись в ее служебной книжке.