Студенты и преподаватели вузов смогут узнать расписание через Max

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Студенты и преподаватели вузов России теперь смогут узнать расписание занятий и получить актуальную информацию об изменениях в учебном процессе в сервисе "Расписание занятий" на платформе Max, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"При поддержке Минобрнауки России в Max запущен сервис "Расписание занятий". С помощью чат-бота в национальном мессенджере студенты и преподаватели смогут узнавать расписание и место проведение пар, сессий и консультаций, а также получать актуальную информацию об изменениях в учебном процессе", - говорится в сообщении.

ДВФУ, РУДН и РТУ МИРЭА. Уточняется, что к проекту уже присоединилось более 100 российских вузов, в том числе МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГИМО

"Теперь студенты и преподаватели могут мгновенно получать актуальную информацию о занятиях, экзаменах и консультациях в удобном формате, что значительно экономит время и упрощает организацию учебного процесса", - сказал замглавы ведомства Андрей Омельчук, слова которого приводит пресс-служба.