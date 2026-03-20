Психолог назвала способ защититься от мошенников при покупке машины

МОСКВА, 20 мар - РИА Новости. Мошенники при продаже автомобилей чаще всего воздействуют на эмоции покупателей, поэтому важно не поддаваться на давление и брать паузу при принятии решений, рассказала кризисный психолог Варвара Ликунова.

"Если вы в общении чувствуете спешку, внутренний дискомфорт, давление или угрозы, то это уже достаточная причина остановиться и взять перерыв. Фраза, которая должна стать автоматической реакцией: "Мне нужно время подумать. Я свяжусь с вами позже", - рассказала Ликунова интернет-изданию "Лента.ру"

По ее словам, злоумышленники обычно давят на страх потери, создают ощущение срочности и предлагают слишком выгодные условия, чтобы лишить человека возможности спокойно оценить ситуацию.