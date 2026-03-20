Ученые открыли очередной секрет Марса, подобия которого нет на Земле

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. На склоне горы Шарп, среди хаоса скал и каменных обломков, марсоход Curiosity наткнулся на идеально круглый диск. Просто лежит там, как будто кто-то специально поместил его на Красную планету и забыл.

Curiosity отправил снимки на Землю, и научный мир замер. Инопланетная база? Артефакт древней цивилизации? Или просто природный каприз?

С 2012 года Curiosity медленно исследует Марс в поисках следов воды. И вот он попадает в регион с причудливыми образованиями, которые называют "boxwork" — ячеистые геологические узоры, сообщило NASA.

Это — результат древней работы воды. Она текла сквозь камень, растворяла минералы, оставляла после себя сетку прочных скал, как кружево из камня. Это доказательство того, что Марс действительно мог быть живым.

Но среди этого каменного кружева обнаружился предмет совсем другого происхождения. Идеально круглый диск, который не может быть случайностью природы. Его диаметр неизвестен точно — Curiosity еще слишком далеко. Но он выделяется на фоне всего вокруг. Это — нечто, имеющее отчетливую геометрию.

Что это может быть?

Вариант 1: Природа. Может, это кристаллизованный минерал? Может, вода испарилась, оставив после себя слои соли и других химических соединений, которые сложились в диск? На Земле нет ничего подобного, но Марс — не Земля. Даже законы физики там другие, что вполне может значить: это природа решила разыграть гостей.

Вариант 2: Инженерия. Конечно, в голову придет самая интригующая мысль: это — свидетельство того, что на Марсе была или до сих пор есть разумная жизнь. База древней цивилизации? Или просто случайный обломок межпланетного корабля, потерявшийся в песках Красной планеты?

Логика говорит: маловероятно. Но интрига остается.