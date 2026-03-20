Рейтинг@Mail.ru
Ученые открыли очередной секрет Марса, подобия которого нет на Земле
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:12 20.03.2026
https://ria.ru/20260320/mars-2081770237.html
Ученые открыли очередной секрет Марса, подобия которого нет на Земле
Ученые открыли очередной секрет Марса, подобия которого нет на Земле - РИА Новости, 20.03.2026
Ученые открыли очередной секрет Марса, подобия которого нет на Земле
На склоне горы Шарп, среди хаоса скал и каменных обломков, марсоход Curiosity наткнулся на идеально круглый диск. Просто лежит там, как будто кто-то специально... РИА Новости, 20.03.2026
2026-03-20T18:12:00+03:00
2026-03-20T18:12:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156391/10/1563911070_0:216:2876:1834_1920x0_80_0_0_242c070da1d7f668d31f9c24b1093d7c.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156391/10/1563911070_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_320c17454125282e3b346b4ae674a9ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Ученые открыли очередной секрет Марса, подобия которого нет на Земле

© Fotolia/artemp1Планета Марс
Планета Марс - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
© Fotolia/artemp1
Планета Марс
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. На склоне горы Шарп, среди хаоса скал и каменных обломков, марсоход Curiosity наткнулся на идеально круглый диск. Просто лежит там, как будто кто-то специально поместил его на Красную планету и забыл.
Curiosity отправил снимки на Землю, и научный мир замер. Инопланетная база? Артефакт древней цивилизации? Или просто природный каприз?
С 2012 года Curiosity медленно исследует Марс в поисках следов воды. И вот он попадает в регион с причудливыми образованиями, которые называют "boxwork" — ячеистые геологические узоры, сообщило NASA.
Это — результат древней работы воды. Она текла сквозь камень, растворяла минералы, оставляла после себя сетку прочных скал, как кружево из камня. Это доказательство того, что Марс действительно мог быть живым.
Но среди этого каменного кружева обнаружился предмет совсем другого происхождения. Идеально круглый диск, который не может быть случайностью природы. Его диаметр неизвестен точно — Curiosity еще слишком далеко. Но он выделяется на фоне всего вокруг. Это — нечто, имеющее отчетливую геометрию.
© NASA / JPL-Caltech/MSSSОчередное "селфи" марсохода Curiosity
Очередное селфи марсохода Curiosity - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
© NASA / JPL-Caltech/MSSS
Очередное "селфи" марсохода Curiosity

Что это может быть?

Вариант 1: Природа. Может, это кристаллизованный минерал? Может, вода испарилась, оставив после себя слои соли и других химических соединений, которые сложились в диск? На Земле нет ничего подобного, но Марс — не Земля. Даже законы физики там другие, что вполне может значить: это природа решила разыграть гостей.
Вариант 2: Инженерия. Конечно, в голову придет самая интригующая мысль: это — свидетельство того, что на Марсе была или до сих пор есть разумная жизнь. База древней цивилизации? Или просто случайный обломок межпланетного корабля, потерявшийся в песках Красной планеты?
Логика говорит: маловероятно. Но интрига остается.
Странная вещь — смотреть на другую планету и видеть отражение самих себя. Curiosity ищет жизнь на Марсе, потому что мы хотим знать, не одни ли мы. Каждая находка — очередной шаг к ответу на главный вопрос: одни ли мы во Вселенной?
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала