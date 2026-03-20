Макрон заявил, что у ЕС нет альтернативы кредиту Украине

БРЮССЕЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что у Евросоюза не существует плана Б и альтернативы кредиту Украине на 90 миллиардов евро, который был принят лидерами ЕС в декабре 2025 года и в данный момент заблокирован Венгрией.