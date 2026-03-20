Макрон обсудит с членами СБ ООН предложение по Ормузскому проливу

БРЮССЕЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен обсудить с постоянными членами СБ ООН свое предложение о сопровождении судов в Ормузском проливе.
Ранее Макрон заявил, что Франция готова с партнерами взять на себя ответственность за систему сопровождения судов в Ормузском проливе, когда ситуация станет спокойнее.
"Я сообщил сегодня в полдень Генеральному секретарю ООН, что Франция намерена обсудить с ключевыми партнерами, в частности с постоянными членами Совета Безопасности, целесообразность создания рамки под эгидой ООН для того, что мы намерены сделать в отношении Ормузского пролива. Я проинформировал об этом своих коллег. Я также обсудил этот вопрос с премьер-министром Индии Моди", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам заседании Евросовета.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
В связи с этим президент США Дональд Трамп призывал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны прислать корабли в Ормузский пролив.
