Макрон надеется, что перемирие на Ближнем Востоке объявят в ближайшие дни

БРЮССЕЛЬ, 20 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон надеется, что перемирие на Ближнем Востоке будет объявлено в ближайшие часы в связи с религиозными праздниками.

"И в то время как регион вступает в период религиозных праздников, таких как Ид и Навруз, я выражаю надежду, что оружие умолкнет, чтобы дать шанс согласованному и устойчивому решению, и что перемирие сможет быть принято сторонами в ближайшие дни", - сказал Макрон на пресс-конференции по итогам заседании Евросовета.