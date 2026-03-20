Защита президента Венесуэлы потребовала закрыть дело

ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Защита президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес потребовала закрыть уголовное дело в США из-за блокировки американскими властями оплаты услуг их адвокатов, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости возражения адвокатов на позицию прокуроров.
"Господин Мадуро и госпожа Флорес де Мадуро почтительно просят этот суд прекратить действие четвертого обвинительного заключения против них. В качестве альтернативы они запрашивают проведение доказательного слушания по данному ходатайству", - говорится в документе.
СМИ узнали, где содержится Мадуро
12 марта, 12:28
Как следует из документа, подзащитные не имеют личных средств на адвокатов, хотя по закону Венесуэлы их расходы обязано оплатить государство. Защита, ранее уже просившая суд разъяснить ситуацию с оплатой их труда, подчеркивает, что отзыв минфином США лицензий на прием платежей от венесуэльского правительства фактически лишил фигурантов права на выбор адвоката, что нарушает их права.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.
Защита Мадуро обвинила суд в США в несправедливости
27 февраля, 02:16