Защита президента Венесуэлы потребовала закрыть дело

ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Защита президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес потребовала закрыть уголовное дело в США из-за блокировки американскими властями оплаты услуг их адвокатов, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости возражения адвокатов на позицию прокуроров.