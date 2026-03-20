03:04 20.03.2026
Защита президента Венесуэлы потребовала закрыть дело
Защита президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес потребовала закрыть уголовное дело в США из-за блокировки американскими властями оплаты... РИА Новости, 20.03.2026
© РИА Новости / Алексей Алексеев | Перейти в медиабанкБронированный автомобиль с похищенным США президентом Венесуэлы Николасом Мадуро
Бронированный автомобиль с похищенным США президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 20 мар - РИА Новости. Защита президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес потребовала закрыть уголовное дело в США из-за блокировки американскими властями оплаты услуг их адвокатов, следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости возражения адвокатов на позицию прокуроров.
"Господин Мадуро и госпожа Флорес де Мадуро почтительно просят этот суд прекратить действие четвертого обвинительного заключения против них. В качестве альтернативы они запрашивают проведение доказательного слушания по данному ходатайству", - говорится в документе.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
СМИ узнали, где содержится Мадуро
12 марта, 12:28
Как следует из документа, подзащитные не имеют личных средств на адвокатов, хотя по закону Венесуэлы их расходы обязано оплатить государство. Защита, ранее уже просившая суд разъяснить ситуацию с оплатой их труда, подчеркивает, что отзыв минфином США лицензий на прием платежей от венесуэльского правительства фактически лишил фигурантов права на выбор адвоката, что нарушает их права.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Защита Мадуро обвинила суд в США в несправедливости
27 февраля, 02:16
 
