Лукашенко объяснил, почему он выгодный президент для белорусов

МИНСК, 20 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он является выгодным для белорусов президентом, потому что не держится за власть.

"Я для вас выгодный президент. Выгодный в том, что я не держусь за власть. Если кто-то иначе думает, дурак полный. Я не думаю о том, как ее сохранить. Я уже вот так этого наелся", - приводит слова Лукашенко , сказанные в беседе с журналистами, президентская пресс-служба

Белорусский лидер заявил, что не смотрит на власть с точки зрения личной выгоды.

"Это то, что мне вручил народ. Сказал: давай, руководи, отвечай за страну и за нас. Тихая, спокойная страна. Но в нарушение всего и вся, своих слов в том числе, я не держусь за эту власть. Не понравится большинству народа - скоро выборы (президента Белоруссии в 2030 году - ред.), изберете нового президента. Я этого не боюсь, это действительно так", - подчеркнул Лукашенко.

Он отметил, что именно ответственность за страну и народ являются причиной его требовательности и жесткой критики по поводу фактов недисциплинированности и бесхозяйственности. В качестве примера президент привел ситуацию с гибелью скота.