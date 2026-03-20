Лукашенко объяснил, почему он выгодный президент для белорусов
https://ria.ru/20260320/lukashenko-2081944725.html
https://ria.ru/20260320/lukashenko-2082004630.html
МИНСК, 20 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он является выгодным для белорусов президентом, потому что не держится за власть.
"Я для вас выгодный президент. Выгодный в том, что я не держусь за власть. Если кто-то иначе думает, дурак полный. Я не думаю о том, как ее сохранить. Я уже вот так этого наелся", - приводит слова Лукашенко
, сказанные в беседе с журналистами, президентская пресс-служба
.
Белорусский лидер заявил, что не смотрит на власть с точки зрения личной выгоды.
"Это то, что мне вручил народ. Сказал: давай, руководи, отвечай за страну и за нас. Тихая, спокойная страна. Но в нарушение всего и вся, своих слов в том числе, я не держусь за эту власть. Не понравится большинству народа - скоро выборы (президента Белоруссии
в 2030 году - ред.), изберете нового президента. Я этого не боюсь, это действительно так", - подчеркнул Лукашенко.
Он отметил, что именно ответственность за страну и народ являются причиной его требовательности и жесткой критики по поводу фактов недисциплинированности и бесхозяйственности. В качестве примера президент привел ситуацию с гибелью скота.
"Телята погибли - не будет мяса, молока и прочее. Значит, вы страну подставляете - голова с плеч. От этой политики я уже отойти не могу. Сейчас время такое, военное. А войны я не хочу", - сказал Лукашенко.