17:16 20.03.2026
В Белоруссии не допустят повторения событий 2020 года, заявил Лукашенко
Лукашенко: в Белоруссии никто не допустит повторения событий 2020 года

МИНСК, 20 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с журналистами заверил, что никто не допустит повторения событий 2020 года, когда в стране была совершена попытка государственного переворота.
Как сообщило агентство Белта, главу государства спросили о недавнем помиловании 250 осужденных, из которых 235 остались в Белоруссии. Журналисты поинтересовались, не станут ли эти люди агентами влияния, в будущем превратившись в угрозу государству.
"Вы не переживайте, что мы их выпустили. Все здесь под контролем. 2020 года, мужики, в Беларуси не будет. Я не хочу бегать с автоматом по улице. Я этого не допущу, и все на это нацелены. Мы понимаем, что хотели разрушить и перевернуть страну. Это был удар не только по нам, но и по нашим детям, внукам. Я это допустить могу? Нет!" - заявил президент.
Лукашенко сказал, что из 235 человек, которые после освобождения остались на территории страны, угрозу могут представлять 30 или 40 человек, при этом все они находятся на контроле правоохранительных органов.
"Мы их знаем. Прежде чем выпускать, они все были взяты на контроль спецслужбами и милицией", - сказал Лукашенко.
В четверг агентство Белта со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства сообщало, что Лукашенко на основании принципа гуманизма помиловал 250 осужденных, "всем им государство предоставляет право на новую страницу в жизни". Согласно сообщению, среди помилованных ряд лиц, "осужденных за преступления экстремистской направленности". О помиловании стало известно после переговоров президента Белоруссии со спецпосланником США Джоном Коулом.
