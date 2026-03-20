Всеми структурами в ЕС заведуют "европейские девочки", заявил Лукашенко

МИНСК, 20 мар - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр заявил, что всеми структурами в ЕС заведуют "европейские девочки", не способные выстраивать конструктивные отношения с Минском и Москвой.
Видеофрагмент беседы Лукашенко с журналистами опубликовал близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул Первого". В ходе беседы президент коснулся отношений Европы с Россией и США.
"За сохранение Евросоюза я всегда был как одной из опор нашей планеты… Надо с Россией, с нами выстраивать нормальные отношения, и всё будет нормально. Они же пошли другим путем. Они распластались перед американцами еще во времена Джо Байдена", - сказал Лукашенко.
Журналисты напомнили, что совсем недавно говорили об общем пространстве от Владивостока до Лиссабона и об интеграции. "Да. Не сделали элементарное - ну кому там делать? Ну, вы же видите этих девочек, которые сегодня возглавляют не только министерства иностранных дел, но и все структуры в Брюсселе. Я не против женщин. Вы знаете, что у меня особое преклонение перед ними. Но вы видите - не такие, как у нас, женщины", - сказал Лукашенко.
